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ЕС ввел пятый пакет санкций против России: новые ограничения

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Брюссель, Пятница 08 апреля 2022 12:30
ЕС ввел пятый пакет санкций против России: новые ограничения Фото: Евросоюз ввел новые санкции против России (flickr com libereurope)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз ввел пятый пакет санкций против России за вооруженную агрессию против Украины. Он включает эмбарго на импорт российского угля и ряд других ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.

Сообщается, что пятый пакет включает ряд мер, призванных усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля для ведения войны.

"Эти санкции были приняты после зверств, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других местах, находящихся под российской оккупацией. Цель наших санкций - остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решения в Кремле, что их незаконная агрессия дорого обходится", - отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Пятый пакет санкций включает:

  • запрет на покупку, импорт или передачу российского угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС с августа 2022 года;
  • запрет на доступ в порты российским кораблям. Исключение для сельскохозяйственных и пищевых грузов, гуманитарной помощи и энергетики;
  • запрет на любые российские и белорусские автоперевозки в пределах стран ЕС, в том числе на транзит. Исключение для фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых грузов, включая пшеницу;
  • запреты на экспорт авиатоплива, квантовых компьютеров, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения и другого оборудование. А также запрет на импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя;
  • запрет на участие российских компаний в государственных закупках в странах-членах ЕС, любой финансовой поддержки российских государственных органов, запрет на депозиты, криптокошельки, а также на продажу России и Беларуси банкнот и переводных ценных бумаг, номинированных в любой официальной валюте стран ЕС.

Кроме того, введены санкции против компаний, продукция которых сыграла роль во вторжении в Украину, ключевых олигархов и бизнесменов, кремлевских чиновников, пропагандистов, а также членов семей подсанкционных лиц.

Также вводится полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками, на долю которых приходится 23% рынка банковского сектора России.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против дочерей Путина - Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой.

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