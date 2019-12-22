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В России пригрозили ответом на санкции США против "Северного потока-2"

Новости » Политика     22.12.2019 - 15:02
В России пригрозили ответом на санкции США против "Северного потока-2"
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Москва обещает ответить на санкции без ущерба для себя

Министр иностранных дел Российской Федерации пообещал, что Москва ответит на санкции Вашингтона против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Лаврова, Россия будет отвечать на санкции Соединенных Штатов, но так, чтобы не нанести себе ущерб.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести вреда. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - заявил он.

Кроме того, Лавров выразил уверенность, что несмотря на американские санкции российские газопроводы будут достроены.

"Я убежден, что "Северный поток-2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через 2-3 недели. Ему угрожают ("Северному потоку-2" со стороны США - ред.). Я сказал, что он все равно состоится, несмотря на все эти угрозы", - добавил он.

Как известно, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год. Бюджет обязывает Белый дом ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Напомним, что после введения санкций президентом США трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" - швейцарская компания Allseas - приостановила выполнение работ.

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