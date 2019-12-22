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У Росії пригрозили відповіддю на санкції США проти "Північного потоку-2"

Новини » Політика     22.12.2019 - 15:02
У Росії пригрозили відповіддю на санкції США проти "Північного потоку-2"
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Москва обіцяє відповісти на санкції без збитків для себе

Міністр закордонних справ Російської Федерації пообіцяв, що Москва відповість на санкції Вашингтону проти газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Лаврова, Росія буде відповідати на санкції Сполучених Штатів, але так, щоб не завдати собі збитків.

"На санкції ми будемо відповідати, але так, щоб нам самим собі не завдати шкоди. Але відповідати будемо точно. І, звичайно, ми будемо це враховувати, вибудовуючи всі наші відносини", - заявив він.

Крім того, Лавров висловив впевненість, що не дивлячись на американські санкції російські газопроводи будуть добудовані.

"Я переконаний, що "Північний потік-2", як і "Турецький потік", відбудеться. "Турецький потік" буде запущено буквально через 2-3 тижні. Йому загрожують ("Північному потоку-2" з боку США - ред.). Я сказав, що він всеодно відбудеться, недивлячись на всі ці погрози", - додав він.

Як відомо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 рік. Бюджет зобов'язує Білий дім ввести санкції відносно Росії за декількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Нагадаємо, що після введення санкцій президентом США трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" - швейцарська компанія Allseas - призупинила виконання робіт.

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