США не могут единолично принимать решения по членству Украины в НАТО, - Белый дом

Украине необходимо выполнить ряд условий, чтобы соответствовать стандартам НАТО. США не могут единолично принимать решения относительно членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Киев знает, что нужно сделать, чтобы вступить в НАТО.

"Украина имеет право решить, стоит ли ей вступать в НАТО. Она знает что необходимо принять, чтобы соответствовать стандартам членства. Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста", - заявила она.