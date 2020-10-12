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В России пояснили, будут ли поставлять вакцину от коронавируса в Украину

Москва, Понедельник 12 октября 2020 12:53
В России пояснили, будут ли поставлять вакцину от коронавируса в Украину
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация не исключает поставку российской вакцины от коронавируса в Украину. При этом условия возможной поставки будут зависеть от того, будет ли делать соответствующий запрос Киев или нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, пока Россия не получала официального запроса о поставках вакцины в Украину.

"Это зависит от страны, зависит от запроса. Украина пока не изъявляла желания и не говорила, что она хочет и как она хочет", - сказал Песков.

Напомним, в начале августа в России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. Также в РФ начали подготовку к регистрации второй вакцины от COVID-19.

При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру. Позже в ВОЗ начали переговоры с РФ о вакцине.

Также сообщалось, что в США не признали результаты испытаний российской вакцины от COVID-19.

Ранее в ВОЗ сообщили, что Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года.

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