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В России готовят к регистрации вторую вакцину от COVID-19

Москва, Среда 26 августа 2020 18:43
В России готовят к регистрации вторую вакцину от COVID-19
Фото: в России заявили о еще одной вакцине (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В Российской Федерации готовят к регистрации вторую вакцину от коронавируса COVID-19. Ожидается, что ее зарегистрируют в конце сентября-начале октября.

Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает "Российская газета".

Сообщается, что речь идет о вакцине "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром "Вектор" в Новосибирске. По словам Голиковой, в конце сентября завершатся клинические исследования этой вакцины.

"Эта вакцина на основе пептидных антигенов получила название "ЭпиВакКорона", и думаю, что в конце сентября-начале октября она также будет зарегистрирована", - сказала она.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса; он также заявил, что одна из его дочерей сделала прививку.

С октября должна начаться массовая вакцинация российских медиков, а с 1 января следующего года вакцину обещают ввести в широкий оборот

Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения начало переговоры с РФ для получения более подробной информации об этой вакцине; организация также настаивает на клинических испытаниях.

РБК-Украина писало о том, как мир создает и будет делить вакцину от коронавируса.

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