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У Росії пояснили, чи будуть постачати вакцину від коронавірусу в Україну

Москва, Понеділок 12 жовтня 2020 12:53
У Росії пояснили, чи будуть постачати вакцину від коронавірусу в Україну
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Російська Федерація не виключає постачання російської вакцини від коронавірусу в Україну. При цьому умови можливої поставки будуть залежати від того, чи робити відповідний запит Київ чи ні.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, поки Росія не отримувала офіційного запиту про постачання вакцини в Україну.

"Це залежить від країни, залежить від запиту. Україна поки не виявляла бажання і не говорила, що вона хоче і як хоче", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, на початку серпня в Росії зареєстрували першу вакцину від коронавірусу. Також в РФ почали підготовку до реєстрації другої вакцини від COVID-19.

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу. Пізніше у ВООЗ почали переговори з РФ про вакцину.

Також повідомлялося, що у США не визнали результати випробувань російської вакцини від COVID-19.

Раніше ВООЗ повідомили, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу у другій половині 2021 року.

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