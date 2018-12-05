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В России есть последний шанс вернуться к соблюдению договора о РСМД, - Столтенберг

Новости » Политика    05.12.2018 - 16:17
В России есть последний шанс вернуться к соблюдению договора о РСМД, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

В НАТО заявили, что Россия нарушает договор о РСМД

В России теперь есть последний шанс вернутся к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт НАТО.

В НАТО заявили, что Россия нарушает договор о РСМД.

"У России теперь есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о РСМД, но мы также должны искать диалог и без договора", - заявил Столтенберг.

Отметим, вчера, 4 декабря, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестане т соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к исполнению взятых на себя обязательств.

Напомним, помощники французского президента Эммануэля Макрона заявили, что во время встречи в Париже Макрон и американский президент Дональд Трамп договорились, что Соединенные Штаты проконсультируются с НАТО по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Также ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву к выполнению ДРСМД, посетовав, что диалога с РФ по этому вопросу не вышло.

 

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