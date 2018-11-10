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США проведут консультации с НАТО по выходу из ДРСМД

Новости » Политика    10.11.2018 - 18:55
Фото: встреча Трампа и Макрона (REUTERS)
Фото: встреча Трампа и Макрона (REUTERS)

США "очень тесно обсуждают" с союзниками проблему договора

В субботу, 10 ноября, помощники французского президента Эммануэля Макрона заявили, что во время встречи в Париже Макрон и американский президент Дональд Трамп договорились, что Соединенные Штаты Америки (США) проконсультируются с НАТО по выходу из ДРСМД. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, французские чиновники утверждают, что администрация президента США согласилась провести консультации с партнерами по НАТО относительно своего намерения выйти из совместного с Россией договора о контроле над вооружениями.

Кроме того, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США "очень тесно обсуждают" с союзниками проблему договора и "очень оптимистичны относительно общей позиции".

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) не собираются размещать в Европе ракеты, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Ранее, президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. По словам Макрона, главной жертвой выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности с Россией станет Европа и ее безопасность.

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