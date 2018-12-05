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У Росії є останній шанс повернутися до дотримання договору про РСМД, - Столтенберг

Новини » Політика    05.12.2018 - 16:17
У Росії є останній шанс повернутися до дотримання договору про РСМД, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

У НАТО заявили, що Росія порушує договір про РСМД

У Росії тепер є останній шанс повернуться до дотримання договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт НАТО.

У НАТО заявили, що Росія порушує договір про РСМД.

"У Росії тепер є останній шанс повернутися до дотримання Договору про РСМД, але ми також повинні шукати діалог і без договору", - заявив Столтенберг.

Зазначимо, вчора, 4 грудня, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестанут дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Нагадаємо, помічники французького президента Еммануеля Макрона заявили, що під час зустрічі в Парижі Макрон і американський президент Дональд Трамп домовилися, що Сполучені Штати проконсультуються з НАТО щодо виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Також раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг закликав Москву до виконання ДРСМД, нарікаючи, що діалогу з РФ з цього питання не вийшло.

 

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