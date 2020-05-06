В России подтвердили самоубийство миллиардера

Фото: Дмитрий Босов (point.md)

Рядом с телом Босова находился пистолет

Представитель подмосковного главного управления следственного комитета официально подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова. Об этом сообщают российские СМИ.

Как отметили правоохранители, 6 мая тело 52-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы было обнаружено его родственниками на территории дома в Усово. При этом рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в России сообщили о самоубийстве миллиардера Дмитрия Босова, который является президентом "Аллтека" и владельцем компаний "Сибантрацит" и "Востокугль". Его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. В 2020 году он занимал 86 место в рейтинге Forbes среди бизнесменов.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать российские чиновники. За несколько лет в Крыму погибли четыре и исчезли еще два чиновника.

Кроме этого в конце апреля в Одессе возле дома обнаружили тело депутата Фонтанского сельского совета, который выпрыгнул с балкона. Погибший был главой земельной комиссии сельсоветова.