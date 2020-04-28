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В Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать российские чиновники

Новости » Происшествия     28.04.2020 - 14:51
В Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать российские чиновники
Иллюстративное фото (wikimapia)

За несколько лет в Крыму погибли четыре и исчезли еще два чиновника

В оккупированном Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать и исчезать российские чиновники. Об этом пишет "Радио Свобода".

Издание пишет, что с момента аннексии полуострова при невыясненных обстоятельствах умерли четверо чиновников, еще двое пропали. При этом большинство случаев происходили при схожих обстоятельствах - их тела находили в ванной комнате.

В частности, 22 апреля в съемной квартире в Ялте обнаружили мертвым замглавы департамента культуры правительства Москвы Леонида Ошарина. По предварительным данным, он совершил самоубийство в ванной, двери были закрыты изнутри. В то же время СМИ сообщают, что его тело с резаными ранами пролежало в ванной более десяти дней. Официальных подтверждений нет.

До этого в декабре 2018 года в Симферополе обнаружили тело бывшего главы подконтрольного России Центрального райсуда Виталия Михйлова. В 2014 году он перешел на службу России и сохранил свой пост.

В ноябре 2017 года в ванной совершил суицид глава "федеральной антимонопольной службы Крыма" Тимофей Кураев. По неофициальным данным, чиновник дождался, пока жена и дети заснут, заперся в ванной и совершил самоубийство, записав его на видео без объяснения причин. До приезда на полуостров он был сотрудником Главного управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

В августе 2015 года нашли повешенным главу подконтрольной России администрации поселка Коктебель Ростислава Сторожика. Местные СМИ писали, что он покончил с собой в ванной, где его и обнаружила жена. За несколько часов до этого чиновник писал смс начальнику полиции. Его смерть связывали с отказом брать взятки.

Еже два инцидента связаны с исчезновением бывшего главного архитектора Ялты Эдема Керимова и бывшего "вице-премьера" подконтрольного России правительства Крыма и бывшего мэра Судака Владимира Серова. Первый в декабре 2018 года взял больничный и больше не вышел на работу. В отношении Серова местные СМИ распространяют информацию о том, что он якобы выехал на материковую часть Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинского пограничника возле аннексированного Крыма. Задержанного передали украинской стороне на пункте пропуска "Каланчак".

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