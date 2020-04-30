В Одессе с балкона многоэтажки выпал местный депутат

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погибший был главой земельной комиссии одного из сельсоветов

В Одессе сегодня возле 16-этажного дома обнаружили тело депутата Фонтанского сельского совета, который выпрыгнул с балкона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным правоохранителей, тело 49-летнего мужчины обнаружили возле дверей шестнадцатиэтажного дома на улице Академика Заболотного. Полиция считает, что мужчина выпрыгнул с балкона на 13-м этаже.

Отмечается, что правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В то же время депутат Фонтанского сельского совета Сергей Колодяжный в своем Telegram-канале сообщил, что погибший был главой земельной комиссии сельсовета. Колодяжный отметил, что это может быть убийство.

"Сегодня в Фонтанском сельском совете произошел ряд событий. Одно из них трагичное. Первое. С утра в Фонтанском сельском совете проходят массовые обыски. Второе. После обеда появилась информация, что один из депутатов, покончил с собой (выбросился из окна 13 этажа). Эта информация в настоящее время подтверждается из многих источников. Также есть информация, что депутату возможно "помогли" уйти в мир иной", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области самоубийство совершил местный житель, который находился на обсервации в больнице. Мужчина в течение 2 лет жил за границей, после возвращение симптомов коронавируса у него не было, на самочувствие он не жаловался. Причины устанавливаются.