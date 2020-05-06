В России сообщили о самоубийстве миллиардера

Фото: Дмитрий Босов (alltech.ru)

Состояние Босова оценивалось в 1,1 миллиарда долларов

В Российской Федерации сообщили о самоубийстве миллиардера Дмитрия Босова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Босов покончил с собой в ночь на 6 мая в своем доме в подмосковном поселке Усово. В правоохранительных органах РФ подтвердили информацию о том, что ночью полиция выезжала на вызов связанный с самоубийством в Усово.

На данный момент официально информацию о смерти Босова никто не подтвердил.

Дмитрий Босов является владельцем компаний "Сибантрацит" и "Востокугль". В списке самых богатых бизнесменов Forbes в 2020 году он занимал 86 строчку. Его состояние оценивалось в 1,1 миллиард долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что в аннексированном Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать российские чиновники. За несколько лет в Крыму погибли четыре и исчезли еще два чиновника.

Также сообщалось, что в Одессе возле дома обнаружили тело депутата Фонтанского сельского совета, который выпрыгнул с балкона. Погибший был главой земельной комиссии сельсоветова.