ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России сообщили о самоубийстве миллиардера

Новости » Происшествия     06.05.2020 - 18:11
В России сообщили о самоубийстве миллиардера
Фото: Дмитрий Босов (alltech.ru)

Состояние Босова оценивалось в 1,1 миллиарда долларов

В Российской Федерации сообщили о самоубийстве миллиардера Дмитрия Босова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Босов покончил с собой в ночь на 6 мая в своем доме в подмосковном поселке Усово. В правоохранительных органах РФ подтвердили информацию о том, что ночью полиция выезжала на вызов связанный с самоубийством в Усово.

На данный момент официально информацию о смерти Босова никто не подтвердил.

Дмитрий Босов является владельцем компаний "Сибантрацит" и "Востокугль". В списке самых богатых бизнесменов Forbes в 2020 году он занимал 86 строчку. Его состояние оценивалось в 1,1 миллиард долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что в аннексированном Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать российские чиновники. За несколько лет в Крыму погибли четыре и исчезли еще два чиновника.

Также сообщалось, что в Одессе возле дома обнаружили тело депутата Фонтанского сельского совета, который выпрыгнул с балкона. Погибший был главой земельной комиссии сельсоветова.

Рейтинг Путина упал до исторического минимума Коронавирусом заразилась министр культуры РФ
Новости Украины Российская ФедерациясамоубийствоМиллиардер
News
On Top