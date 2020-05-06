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У Росії підтвердили самогубство мільярдера

Новини » Надзвичайні події     06.05.2020 - 18:59
У Росії підтвердили самогубство мільярдера
Фото: Дмитро Босов (point.md)

Поруч з тілом Босова знаходився пістолет

Представник підмосковного головного управління слідчого комітету офіційно підтвердив загибель мільярдера Дмитра Босова. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначили правоохоронці, 6 травня тіло 52-річного місцевого жителя з вогнепальним пораненням голови було виявлено його родичами на території будинку в Усове. При цьому поряд з тілом чоловіка лежав пістолет Glock 19 gen 4.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Росії повідомили про самогубство мільярдера Дмитра Босова, який є президентом "Аллтека" і власником компаній "Сибантрацит" і "Востокугль". Його стан оцінюється в 1,1 мільярда доларів. У 2020 році він обіймав 86 місце в рейтингу Forbes серед бізнесменів.

Також повідомлялося, що в аннексированном Криму за дивних обставин продовжують гинути російські чиновники. За кілька років у Криму загинули чотири і зникли ще два чиновника.

Крім цього в кінці квітня в Одесі біля будинку виявили тіло депутата Фонтанського сільської ради, який вистрибнув з балкона. Загиблий був головою земельної комісії сельсоветова.

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