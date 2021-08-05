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В России пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Казани

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Россия, Четверг 05 августа 2021 00:20
Автор: РБК-Украина

В России пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Казани. До этого самолет, выполняющий рейс Екатеринбург-Москва, подал сигнал тревоги и начал снижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Пассажирский Sukhoi Superjet 100 подал сигнал тревоги над Удмуртией и начал снижение", - сказал собеседник агентства в авиационных службах.

Напомним, что США заявили о крупнейшем перехвате самолетов РФ со времен холодной войны.

Ранее истребители Королевских воздушных сил Британии подняли с военного аэродрома на краю города Лоссимут для перехвата двух российских противолодочных самолетов Ту-142.

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Российская Федерация Самолет
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