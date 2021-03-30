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Истребители Британии перехватили военные самолеты России

Новина українською → Великобритания, Вторник 30 марта 2021 15:38
Истребители Британии перехватили военные самолеты России Фото: британские истребители подняли для перехвата военных самолетов России (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Истребители Typhoon Королевских воздушных сил Британии подняли с военного аэродрома на краю города Лоссимут для перехвата двух российских противолодочных самолетов Ту-142. Они летели недалеко от британской границы.

Об этом сообщает BBC.

Российские самолеты впервые были обнаружены в понедельник утром НАТО и отслежены норвежскими силами ПВО. Перехват передали британским воздушным силам, которые отправили самолеты с базы Лоссимут.

"Экипажи здесь, в Шотландии, находятся в режиме готовности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы бороться с любыми потенциальными угрозами для Британии. В этом случае наши коллеги по НАТО проинформировали нас о том, что два вероятно российские самолеты приближаются к нашему району интересов", - рассказал один из пилотов Королевских ВВС, участвовавших в миссии.

Он также добавил, что российские самолеты были перехвачены для того, чтобы отговорить их от полетов в этом районе.

Напомним, в конце ноября прошлого года Истребители Typhoon также перехватили два российских самолета Ту-142.

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