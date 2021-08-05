У Росії пасажирський літак екстрено сів в аеропорту Казані
У Росії пасажирський літак екстрено сів в аеропорту Казані. До цього літак, що виконував рейс Єкатеринбург-Москва, подав сигнал тривоги і почав зниження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Пасажирський Sukhoi Superjet 100 подав сигнал тривоги над Удмуртією і почав зниження", - сказав співрозмовник агентства в авіаційних службах.
Нагадаємо, що США заявили про найбільше перехоплення літаків РФ з часів Холодної війни.
Раніше винищувачі Королівських Повітряних сил Британії підняли з військового аеродрому на краю міста Лоссимут для перехоплення двох російських протичовнових літаків Ту-142.