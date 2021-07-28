США заявили о крупнейшем перехвате самолетов РФ со времен холодной войны

https://www.wilsoncenter.org/event/arctic-security-dialogues-iv-progress-department-air-force-arctic-strategy ВВС США в 2020 году перехватили наибольшее число российских военных самолетов у берегов Аляски со времен холодной войны. Наблюдается рост активности в Арктике, которая не всегда "безобидна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника штаба ВВС Клинтона Хиноута .

Он объяснил рост активности в регионе хорошим расположением базы на Аляске для защиты северных рубежей Соединенных Штатов.

"Например, в прошлом году мы перехватили у Аляски больше российских военных самолетов, чем когда-либо со времен холодной войны", - сказал он.

По его мнению, это значит, что речь уже идет не просто о соперничестве, а соперничестве в военной сфере.