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В России падает уровень поддержки войны. Данилов объяснил, чем это грозит Кремлю

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 сентября 2022 17:05
В России падает уровень поддержки войны. Данилов объяснил, чем это грозит Кремлю Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Среди россиян падает уровень поддержки войны против Украины. Это грозит Кремлю и федеральному устройству России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

Он отметил, что рост недоверия среди граждан превращается в тенденцию, которая приобретает динамику. Это может расшатывать российское общество изнутри.

"Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования РФ. Недоимперия должна быть разрушена", - заявил Данилов.

Напомним, ранее Данилов назвал главные различия между украинцами и россиянами, заявив, что поддержка войны среди россиян падает.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что Украина не будет согласовывать освобождение свои территории с другими государствами.

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