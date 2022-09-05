В России падает уровень поддержки войны. Данилов объяснил, чем это грозит Кремлю

Среди россиян падает уровень поддержки войны против Украины. Это грозит Кремлю и федеральному устройству России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter .

Он отметил, что рост недоверия среди граждан превращается в тенденцию, которая приобретает динамику. Это может расшатывать российское общество изнутри.

"Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования РФ. Недоимперия должна быть разрушена", - заявил Данилов.