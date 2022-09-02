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Данилов об освобождении Крыма и Донбасса: Ни с кем не должны это согласовывать

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Пятница 02 сентября 2022 05:47
Данилов об освобождении Крыма и Донбасса: Ни с кем не должны это согласовывать Фото: Cекретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украина не должна согласовывать освобождение своих территорий ни с каким государством. Использование предоставленного оружия - другой вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью Наталии Мосейчук.

Чиновник ответил на вопрос, согласовано ли освобождение оккупированного Россией Крыма с Лондоном, Вашингтоном, Берлином или Варшавой.

"Мы не должны согласовывать освобождение наших территорий", - подчеркнул Данилов.

В то же время он указал: "Если речь идет о неприменении на определенных этапах орудия, которое мы получили от США, по объектам на территории РФ - это немножечко другое дело".

Напомним, министр обороны Алексей Резников рассказал, что для того, чтобы освободить все оккупированные территории Украины, в пределах ее международно признанных границ, необходимы несколько шагов.

По словам, речь идет об остановке российского агрессора, стабилизации линии фронта и подготовке к контрнаступательной операции.

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