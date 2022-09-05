У Росії падає рівень підтримки війни. Данілов пояснив, чим це загрожує Кремлю

Серед росіян падає рівень підтримки війни проти України. Це загрожує Кремлю і федеральному устрою Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в Twitter .

Він зазначив, що зростання недовіри серед громадян перетворюється у тенденцію, яка набуває динаміки. Це може розхитувати російське суспільство в середини.

"Турбулентність процесів надалі буде дестабілізувати ситуацію й розхитувати всю конструкцію псевдофедерального утворення РФ. Недоімперія має бути зруйнована", - заявив Данілов.