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У Росії падає рівень підтримки війни. Данілов пояснив, чим це загрожує Кремлю

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Київ, Понеділок 05 вересня 2022 17:05
У Росії падає рівень підтримки війни. Данілов пояснив, чим це загрожує Кремлю Фото: секретарь РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Серед росіян падає рівень підтримки війни проти України. Це загрожує Кремлю і федеральному устрою Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в Twitter.

Він зазначив, що зростання недовіри серед громадян перетворюється у тенденцію, яка набуває динаміки. Це може розхитувати російське суспільство в середини.

"Турбулентність процесів надалі буде дестабілізувати ситуацію й розхитувати всю конструкцію псевдофедерального утворення РФ. Недоімперія має бути зруйнована", - заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов назвав головні відмінності між українцями та росіянами, заявивши, що підтримка війни серед росіян падає.

Також секретар РНБО наголосив, що Україна не буде узгоджувати звільнення свої території з іншими державами.

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