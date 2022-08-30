Данилов назвал решающие отличия Украины от РФ на фоне войны
Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president gov ua)
Между Украиной и Россией есть пять решающих отличий, которые в итоге приведут к украинской победе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.
По его мнению, вот пять основных отличий, которые являются решающими в войне за независимость:
- Консолидация вокруг украинского Национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает;
- Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую;
- Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России - исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля - путь к внутренней дестабилизации;
- Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве;
- Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз и порцию "боярышника".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал заявление о планах Украины в отношении оккупантов. А также посоветовал россиянам уже сейчас бежать, если они хотят выжить.
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