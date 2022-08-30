Данилов назвал решающие отличия Украины от РФ на фоне войны

Между Украиной и Россией есть пять решающих отличий, которые в итоге приведут к украинской победе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его мнению, вот пять основных отличий, которые являются решающими в войне за независимость:

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал заявление о планах Украины в отношении оккупантов. А также посоветовал россиянам уже сейчас бежать, если они хотят выжить.

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