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В России ответили на предложение Меркель возобновить диалог с Путиным

Автор: Анастасия Рокитна

Россия готова к возобновлению диалога с Европейским Союзом. В Кремле ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об установлении диалога между ЕС и РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, Путин позитивно относится к инициативам, которые помогли бы наладить диалог между Брюсселем и Москвой.

"Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой", - заявил Песков.

Отметим, сегодня Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, сказала о необходимости диалога с Путиным. Также она хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.

Отметим, в Украине уже отреагировали на идею Меркель. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это опасное отклонение от политики санкций.

Ранее сообщалось, что Меркель предложила пригласить Путина на саммит ЕС и ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Меркель и Макрон ослабляют свои позиции в отношении России.

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