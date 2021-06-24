В России ответили на предложение Меркель возобновить диалог с Путиным

Россия готова к возобновлению диалога с Европейским Союзом. В Кремле ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об установлении диалога между ЕС и РФ .

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

По его словам, Путин позитивно относится к инициативам, которые помогли бы наладить диалог между Брюсселем и Москвой.

"Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой", - заявил Песков.

Отметим, сегодня Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, сказала о необходимости диалога с Путиным. Также она хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.