ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба об идее саммита ЕС и России: опасное отклонение от политики санкций

Новина українською →
Брюссель, Четверг 24 июня 2021 11:26
Кулеба об идее саммита ЕС и России: опасное отклонение от политики санкций Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает идею провести саммит между Евросоюзом и Россией опасным отклонением от политики санкций. Киев уверен в отсутствии оснований для возобновления диалога такого уровня.

Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе.

По его словам, на встрече с представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем в рамках визита в Брюссель министров иностранных дел Ассоциированного трио он донес обеспокоенность в отношении информации о планах возобновить саммиты между Россией и ЕС.

"Инициатива возобновить саммит с Россией без прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от политики санкций ЕС. Это может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, отбить охоту у России имплементировать минские соглашения", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что саммиты между ЕС и Россией были заморожены в 2014 году на фоне российской агрессии против Украины.

Отметим, вчера газета Financial Times заявила, что немецкий канцлер Ангела Меркель предложила пригласить президента России Владимира Путина на саммит ЕС, а французский президент Эммануэль Макрон ее поддержал.

Напомним, сегодня стало известно, что Меркель выступила за диалог с Путиным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация саммит Дмитрий Кулеба
NEWS
После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе
После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ