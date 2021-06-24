RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Росії відповіли на пропозицію Меркель відновити діалог з Путіним

Автор: Анастасія Рокитна

Росія готова до відновлення діалогу з Європейським Союзом. У Кремлі відповіли на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель про встановлення діалогу між ЄС і РФ.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, Путін позитивно ставиться до ініціатив, які допомогли б налагодити діалог між Брюсселем і Москвою.

"Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником створення механізму діалогу і контактів між Брюсселем і Москвою", - заявив Пєсков.

Зазначимо, сьогодні Меркель, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі, сказала про необхідність діалогу з Путіним. Також вона хоче виробити єдині механізми відповіді на політику Москви.

Зазначимо, в Україні вже відреагували на ідею Меркель. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це небезпечне відхилення від політики санкцій.

Раніше повідомлялося, що Меркель запропонувала запросити Путіна на саміт ЄС і її підтримав президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Меркель і Макрон послаблюють свої позиції щодо Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінАнгела МеркельУкраїнаЕвросоюзРосійська Федерація