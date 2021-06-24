У Росії відповіли на пропозицію Меркель відновити діалог з Путіним

Росія готова до відновлення діалогу з Європейським Союзом. У Кремлі відповіли на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель про встановлення діалогу між ЄС і РФ .

За його словами, Путін позитивно ставиться до ініціатив, які допомогли б налагодити діалог між Брюсселем і Москвою.

"Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником створення механізму діалогу і контактів між Брюсселем і Москвою", - заявив Пєсков.

Зазначимо, сьогодні Меркель, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі, сказала про необхідність діалогу з Путіним. Також вона хоче виробити єдині механізми відповіді на політику Москви.