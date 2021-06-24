У Росії відповіли на пропозицію Меркель відновити діалог з Путіним

Росія готова до відновлення діалогу з Європейським Союзом. У Кремлі відповіли на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель про встановлення діалогу між ЄС і РФ.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
За його словами, Путін позитивно ставиться до ініціатив, які допомогли б налагодити діалог між Брюсселем і Москвою.
"Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником створення механізму діалогу і контактів між Брюсселем і Москвою", - заявив Пєсков.
Зазначимо, сьогодні Меркель, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі, сказала про необхідність діалогу з Путіним. Також вона хоче виробити єдині механізми відповіді на політику Москви.
Зазначимо, в Україні вже відреагували на ідею Меркель. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це небезпечне відхилення від політики санкцій.
Раніше повідомлялося, що Меркель запропонувала запросити Путіна на саміт ЄС і її підтримав президент Франції Еммануель Макрон.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Меркель і Макрон послаблюють свої позиції щодо Росії.