В России ответили на предложение Меркель возобновить диалог с Путиным
Россия готова к возобновлению диалога с Европейским Союзом. В Кремле ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об установлении диалога между ЕС и РФ.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, Путин позитивно относится к инициативам, которые помогли бы наладить диалог между Брюсселем и Москвой.
"Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой", - заявил Песков.
Отметим, сегодня Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, сказала о необходимости диалога с Путиным. Также она хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.
Отметим, в Украине уже отреагировали на идею Меркель. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это опасное отклонение от политики санкций.
Ранее сообщалось, что Меркель предложила пригласить Путина на саммит ЕС и ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Меркель и Макрон ослабляют свои позиции в отношении России.