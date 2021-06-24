ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії відповіли на пропозицію Меркель відновити діалог з Путіним

Новость на русском →
Москва, Четвер 24 червня 2021 13:01
У Росії відповіли на пропозицію Меркель відновити діалог з Путіним Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія готова до відновлення діалогу з Європейським Союзом. У Кремлі відповіли на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель про встановлення діалогу між ЄС і РФ.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, Путін позитивно ставиться до ініціатив, які допомогли б налагодити діалог між Брюсселем і Москвою.

"Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником створення механізму діалогу і контактів між Брюсселем і Москвою", - заявив Пєсков.

Зазначимо, сьогодні Меркель, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі, сказала про необхідність діалогу з Путіним. Також вона хоче виробити єдині механізми відповіді на політику Москви.

Зазначимо, в Україні вже відреагували на ідею Меркель. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це небезпечне відхилення від політики санкцій.

Раніше повідомлялося, що Меркель запропонувала запросити Путіна на саміт ЄС і її підтримав президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Меркель і Макрон послаблюють свої позиції щодо Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Ангела Меркель Україна Евросоюз Російська Федерація
NEWS
Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні
Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ