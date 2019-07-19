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У Росії відповіли на ідею про розширення нормандського формату

Новини » Політика    19.07.2019 - 11:57
У Росії відповіли на ідею про розширення нормандського формату
Фото: Григорій Карасін (flickr.com/iiss_org)

У МЗС РФ запевнили, що не проти розширення формату

Заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що російська сторона не проти розширення нормандського формату. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Так, Карасін зазначив, що українська сторона не раз виступала з ідеями про розширення числа учасників по врегулюванню ситуації в Україні. Він підкреслив, що РФ не проти такої ініціативи, але важливо, щоб й інші учасники нормандської четвірки - Німеччина і Франція - були на це згодні.

"Раніше її (ідею про розширення, - ред.) активно педалював Петро Порошенко, наполегливо добиваючись включення США в "нормандський формат". Тепер настала черга Володимира Олександровича Зеленського виступати зі схожими пропозиціями", - сказав заступник голови російського МЗС.

Як писало РБК-Україна раніше, глава РФ Володимир Путін назвав цікавою ідею президента України Володимира Зеленського провести в Мінську шестисторонні переговори за участю лідерів України, Росії, Франції, Німеччини, США і Британії.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому запропонував Путіну новий формат переговорів по ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Після цього прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що РФ поки не готова відповісти на запрошення українського президента до переговорів у такому форматі. За його словами, в РФ будуть розглядати цю пропозицію.

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Новини України Російська ФедераціяДонбаснормандский формат
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