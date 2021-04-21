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В России отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе

Новина українською → Москва, Среда 21 апреля 2021 09:40
В России отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В России отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимир Путиным на Донбассе. В РФ считают, что она не имеет никакого смысла.

Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает ТАСС.

По его словам, "это заявления хорошего актера", он не видет в нем смысловой нагрузки.

"Он (Зеленский, - ред.) предлагает встречу на украинском Донбассе. С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует", - сказал сенатор.

Он считает, что Зеленскому "захотелось" заявить о себе, "как бы перехватить инициативу" перед посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое будет оглашено в среду.

Отметим, вчера Зеленский в видеообращении обратился к Путину на русском языке и предложил встретиться на Донбассе.

Обновлено: первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин также заявил, что предложение Зеленского о встрече является пиар-ходом и уловкой, "означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой".

"Это в духе Зеленского, это, конечно, же пиар-ход, который предполагает, что такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет на Донбассе с Россией", - заявил он "РИА Новости".

Напомним, Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию без мобилизации.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Украина требует от России отвести свои войска от границ.

Кроме того, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины. Он также оценил скопления русских войск в 150 000 человек.

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