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Начался обмен пленными между Луганском и Киевом

Новости » Общество     16.04.2020 - 12:50
Начался обмен пленными между Луганском и Киевом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обмен проходит по формуле "11 на 7"

Начался обмен пленными между Луганском и Киевом, он пройдет по формуле "11 на 7". Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Как отмечается, колонна с автобусом, в котором везут пленных, выдвинулась к месту обмена. Он пройдет по формуле "11 на 7", один человек отказался.

Двое из тех, кого Киев передаст "ЛНР" - граждане Российской Федерации.

Напомним, сегодня состоялся обмен пленными между Донецком и Киевом, который проходил на КПВВ "Майорск". Из-за карантина после возвращения в Киев освобожденные украинцы отправятся на обязательную обсервацию.

В "ДНР" сообщили, что вернули Киеву 9 человек, один отказался. А в "ЛНР" сообщили, что обмен пройдет по формуле "11 на 7". Офис Владимира Зеленского ждет возвращения домой 19 украинцев.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что освобожденные украинцы пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в связи с пандемией COVID-19.

Также в Офисе Зеленского сообщили, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России. У президента отметили, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение.

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