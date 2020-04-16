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У Росії відреагували на обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО

Новини » Політика     16.04.2020 - 13:00
У Росії відреагували на обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У РФ заявили, що це крок у напрямку виконання рішень нормандського саміту

Москва позитивно оцінює обмін полоненими на Донбасі, це крок у напрямку виконання рішень нормандського саміту. Про це заявила прес-служба МЗС, передають росЗМІ.

У МЗС РФ розраховують, що на наступному засіданні Мінської контактної групи, яке відбудеться 22 квітня в форматі відеоконференції, "вдасться досягти нових домовленостей"

"Позитивно оцінюємо обмін, який відбувся, це крок у правильному напрямку щодо виконання рішень паризького саміту "нормандської четвірки" в грудні минулого року", - заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

Нагадаємо, у президента Володимира Зеленського заявили, що тривають переговори про звільнення українців, які знаходяться на території окупованого Криму і в Росії.

Бо у списках обміну полоненими не буде кримчан. Українська влада заявила, що не відступає від спроб реалізувати формат "всіх на всіх". Але на цей раз додому повинні повернутися українці, яких утримують бойовики на Донбасі.

Зазначимо, в списках на обмін на даний момент перебуває близько 200 людей, проте точна кількість утримуваних можна встановити тільки після повної верифікації.

Почався обмін полоненими між Луганськом і Києвом Європарламент запропонує направити миротворців на Донбас, - "Радіо Свобода"
Новини України Російська ФедераціяДонбасобмін полоненими
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