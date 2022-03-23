Байден считает реальной угрозой использование Россией химического оружия в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высказался касаемо слухов о том, что Российская Федерация может прибегнуть к применению химического оружия. Считает угрозу реальной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я думаю, что это реальная угроза", - заявил Байден, комментируя вопрос о вероятности применения Россией химического оружия на территории Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания NYT, кРаины-члены НАТО обсудят реагирование на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия.

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