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НАТО намерен передать Украине оборудование для защиты от химических и ядерных угроз

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Брюссель, Среда 23 марта 2022 15:52
НАТО намерен передать Украине оборудование для защиты от химических и ядерных угроз Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах отправки в Украину оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Этот вопрос будет решен во время саммита стран-членов Альянса, который состоится завтра, 24 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Я ожидаю, что завтра союзники согласуют предоставление дополнительной поддержки (Украине - ред.). Это включает помощь в сфере кибербезопасности, а также оборудование, которое поможет Украине защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз", - сказал Столтенберг.

Он в очередной раз заявил позицию НАТО по недопущению выхода войны за пределы Украины.

"Мы решительны сделать все, что мы можем, чтобы поддержать Украину. Но мы имеем ответственность гарантировать, что война не выйдет за пределы Украины и не станет конфликтом между Россией и НАТО", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее издание New York Times сообщало, что завтра на саммите НАТО страны-члены планируют обсудить вопросы реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия. На встречу готовится приехать и президент США Джо Байден.

Отметим, президент США Джо Байден заявил, что считает реальной угрозой использование Россией химического оружия в Украине.

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