России отказали в части требований по иску в ЕСПЧ, а в Токио стартовали Олимпийские игры 2020: новости за 23 июля

России отказали в части требований по иску в Европейском суде по правам человека, Франция открыла границы для украинцев, в Токио стартовали Олимпийские игры 2020. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 23 июля - в материале РБК-Украина.

Безвиз снова действует: Франция открыла границы для украинцев

Согласно рекомендациям Евросоюза, Франция открыла границы для украинских туристов. Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС Но для въезда есть несколько условий.

Также ранее стало известно, что Швеция с 26 июля открывается для туристов из Украины.

Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Литвиненко

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Украины(СВРУ) Александра Литвиненко.

Зеленский вручил Литвиненко служебное удостоверение и поздравил с назначением на должность. На церемонии представления также присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Президент отметил, что Литвиненко прекрасно понимает стоящие перед СВРУ задачи и должен сохранить в разведке профессионалов и вместе с ними реформировать ведомство.

Карантина осенью не избежать, в "красную зону" мы вернемся, - главный санврач Украины

В Украине уже этой осенью могут вернуть карантин и страна снова попадет в так называемую "красную зону". Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Вторую дозу вакцины от коронавируса получили всего 4% украинцев. В стране за последние сутки увеличилось количество заражений COVID-19. В украинском правительстве уже подготавливаются к третьей волне коронавируса. По официальным прогнозам, она вернет нас к самому суровому карантину.

Язык и вода для Крыма: России отказали в части требований по иску в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск России против Украины. Но сразу отказал Москве в применении обеспечительных мер.

Накануне правительство России подало межгосударственную жалобу против Украины на основании ст. 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека. Кроме того, Россия направила срочный запрос в соответствии с Правилом 39 (обеспечительные меры) регламента суда, чтобы потребовать от Украины:

прекратить ограничение прав русскоязычных, в частности, в отношении доступа к использованию родного языка в школах, СМИ и Интернете;

приостановить блокаду Северо-Крымского канала.

"Суд решил отклонить запрос в соответствии с Правилом 39, поскольку он не касался серьезных рисков нанесения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека", - говорится в сообщении.

В Токио стартовали Олимпийские игры 2020

Летние Олимпийские игры 2020 стартовали в Токио в Японии 23 июля на Национальном стадионе, который был специально построен к Играм.

Нынешние Игры походят с учетом карантинных ограничений - сейчас в японской столице действует режим чрезвычайной ситуации. Сама церемония открытия, как и позже - закрытия, и в целом большинство соревнований решили проводить без зрителей. Такого раньше в Играх никогда не было. Как начались тридцать вторая летняя Олимпиада, яркие моменты мероприятия и трансляция – смотрите в материале.

В Закарпатской области на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком

В пятницу, 23 июля, в Закарпатской области на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика выехал на пути, несмотря на работающую переездную сигнализацию. В результате действия водителя произошла авария с пассажирским поездом № 14 Киев - Солотвино на переезде в Закарпатской области. Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой.

В результате аварии пострадали пять человек. Их увезли с места инцидента каретами экстренной медицинской помощи.

В Украину вместе с жарой идут грозовые дожди: где будет заливать

Погода в Украине в ближайшие дни будет комфортная, а синоптическая ситуация будет обусловлена влиянием антициклона. Однако в начале следующей недели ударят грозовые дожди, и осадки накроют большую часть страны. При этом температура воздуха будет еще повышаться.

Выходные же 24 и 25 июля подарят украинцам ясные солнечные дни без дождей.