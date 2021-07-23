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Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Литвиненко

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Киев, Пятница 23 июля 2021 22:15
Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Литвиненко Фото: Зеленский представил нового главу СВРУ Литвиненко (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Украины(СВРУ) Александра Литвиненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский вручил Литвиненко служебное удостоверение и поздравил с назначением на должность. На церемонии представления также присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Президент отметил, что Литвиненко прекрасно понимает стоящие перед СВРУ задачи и должен сохранить в разведке профессионалов и вместе с ними реформировать ведомство.

"У нас сегодня одна большая задача - это защита нашей государственности, нашего суверенитета, территориальной целостности. И каждый должен это делать прозрачно, открыто, отдавая свои силы и знания", - добавил глава государства.

Фото: Зеленский представил нового главу СВР Литвиненко (president.gov.ua)

Напомним, сегодня, 23 июля, Зеленский уволил главу СВРУ Валерия Кондратюка. Вместо него он Александра Литвиненко - генерал-майора запаса и директора Национального института стратегических исследований.

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