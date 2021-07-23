ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В аварии с поездом на Закарпатье пострадали пять человек

Новина українською →
Закарпатская область, Пятница 23 июля 2021 14:46
В аварии с поездом на Закарпатье пострадали пять человек Фото: авария грузовика и поезда на Закарпатье (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Автор: РБК-Украина

В результате аварии с участием поезда и грузовика на Закарпатье пострадали пять человек. Их увезли с места инцидента каретами экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Сообщается, что сегодня в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле с. Рокосово Хустского района.

"Там по пока неустановленной причине столкнулись пассажирский поезд №13 сообщением Киев-Солотвино и грузовой автомобиль Volvo. На момент аварии в поезде находилось 226 пассажиров. По предварительным данным в результате ДТП травмированы пять человек, трое из которых (водитель грузовика и 2 пассажирки поезда)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что грузовик выехал на переезд, несмотря на сигнализацию, в результате чего поезд снес его и протащил несколько метров. Локомотив сошел с рельсов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП поезд авария
NEWS
Еврокомиссия получила запрос Украины о срочных консультациях из-за "Северного потока-2"
Еврокомиссия получила запрос Украины о срочных консультациях из-за "Северного потока-2"
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"