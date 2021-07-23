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Швеция открывается для туристов из Украины: названа дата

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Стокгольм, Пятница 23 июля 2021 11:46
Швеция открывается для туристов из Украины: названа дата Фото: украинцам разрешили ездить в Швецию (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Согласно рекомендациям Европейского союза, Швеция открывается для туристов из Украины. Украинских путешественников будут пускать со следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Швеции.

"Правительство постановило, что жители Украины будут освобождены от запрета на въезд… Эти поправки применяются с 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

На сайте МИД Украины говорится, что восстанавливается режим въезда в Швецию для граждан Украины (владельцев биометрических паспортов) для осуществления необязательных, в частности туристических путешествий.

Остается в силе требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или наличии сертификата о вакцинации. На сегодня Швеция признает сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС, Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикане.

Напомним, ранее Словакия открылась для украинских туристов.

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Швеция туризм украинцы
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