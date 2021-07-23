ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Закарпатской области на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком

Новина українською →
Закарпатская область , Пятница 23 июля 2021 14:23
В Закарпатской области на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком Фото: В Закарпатской области на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком (t.me/UkrzalInfo)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 23 июля, в Закарпатской области на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком. Дорожно-транспортное происшествие произошло на регулируемом переезде перегона Королево - Рокосово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализницы".

По данным компании, водитель грузовика выехал на пути, несмотря на работающую переездную сигнализацию. В результате действия водителя произошла авария с пассажирским поездом № 14 Киев - Солотвино на переезде в Закарпатской области.

"Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой. По предварительной информации несколько пассажиров обратились к медикам, которые работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают медики, полиция и комиссия УЗ.

"Пассажиров указанного рейса будет доставлен на станцию ​​Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино - Киев дизель-поездом будет доставлен на станцию ​​Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины", - говорится в сообщении.

Фото: В Закарпатской области на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком (t.me/UkrzalInfo)

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Закарпатская область
NEWS
Еврокомиссия получила запрос Украины о срочных консультациях из-за "Северного потока-2"
Еврокомиссия получила запрос Украины о срочных консультациях из-за "Северного потока-2"
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"