В России ограничат доступ к приложению Zello

В течение 24 часов Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello в России. Причина такого решения - сервис не стал оказывать содействие в блокировке якобы недостоверной информации о войне в Украине, которую в РФ называют "спецоперацией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Роскомнадзора.

"4 марта Роскомнадзор, на основании решения, направил администрации американского интернет-ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.

Администрация Zello не выполнила требование российского регулятора в установленный срок. Поэтому доступ к приложению на территории РФ будет ограничен.

Отметим, что Zello представляет собой приложение для обмена голосовыми сообщениями - интернет-рация.