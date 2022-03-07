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У Росії обмежать доступ до додатка Zello

Автор: Роман Мирончук

Протягом 24 годин Роскомнадзор обмежить доступ до додатка Zello в Росії. Причина такого рішення - сервіс не став сприяти в блокуванні нібито недостовірної інформації про війну в Україні, яку у РФ називають "спецоперацією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Роскомнадзора.

"4 березня Роскомнагляд, на підставі рішення, направив адміністрації американського інтернет-ресурсу Zello (Zello Inc.) вимогу припинити розсилку користувачам повідомлень, в яких міститься недостовірна інформація про хід спеціальної операції Збройних Сил Російської Федерації на території України", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація Zello не виконала вимогу російського регулятора у встановлений термін. Тому доступ до додатка на території РФ буде обмежений.

Зазначимо, що Zello являє собою додаток для обміну голосовими повідомленнями - інтернет-рація.

Нагадаємо, в Росії заблокували Twitter і YouTube. Також перестав працювати сервіс бронювання готелів Booking.

Ми також писали про те, що у Росії масово блокують ЗМІ. Вже не працюють більше ніж 10 сайтів і телеканалів.

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