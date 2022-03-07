В России ограничат доступ к приложению Zello
В течение 24 часов Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello в России. Причина такого решения - сервис не стал оказывать содействие в блокировке якобы недостоверной информации о войне в Украине, которую в РФ называют "спецоперацией".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Роскомнадзора.
"4 марта Роскомнадзор, на основании решения, направил администрации американского интернет-ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.
Администрация Zello не выполнила требование российского регулятора в установленный срок. Поэтому доступ к приложению на территории РФ будет ограничен.
Отметим, что Zello представляет собой приложение для обмена голосовыми сообщениями - интернет-рация.
Напомним, в России заблокировали Twitter и YouTube. Также перестал работать сервис бронирования отелей Booking.
Мы также писали о том, что в России массово блокируют СМИ. Уже не работают более 10 сайтов и телеканалов.
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