ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России ограничат доступ к приложению Zello

Новина українською →
Россия, Понедельник 07 марта 2022 02:41
В России ограничат доступ к приложению Zello Фото: в РФ ограничат доступ к приложению Zello (zello.com)
Автор: Роман Мирончук

В течение 24 часов Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello в России. Причина такого решения - сервис не стал оказывать содействие в блокировке якобы недостоверной информации о войне в Украине, которую в РФ называют "спецоперацией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Роскомнадзора.

"4 марта Роскомнадзор, на основании решения, направил администрации американского интернет-ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.

Администрация Zello не выполнила требование российского регулятора в установленный срок. Поэтому доступ к приложению на территории РФ будет ограничен.

Отметим, что Zello представляет собой приложение для обмена голосовыми сообщениями - интернет-рация.

Напомним, в России заблокировали Twitter и YouTube. Также перестал работать сервис бронирования отелей Booking.

Мы также писали о том, что в России массово блокируют СМИ. Уже не работают более 10 сайтов и телеканалов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Роскомнадзор
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать