У Росії обмежать доступ до додатка Zello

Протягом 24 годин Роскомнадзор обмежить доступ до додатка Zello в Росії. Причина такого рішення - сервіс не став сприяти в блокуванні нібито недостовірної інформації про війну в Україні, яку у РФ називають "спецоперацією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Роскомнадзора.

"4 березня Роскомнагляд, на підставі рішення, направив адміністрації американського інтернет-ресурсу Zello (Zello Inc.) вимогу припинити розсилку користувачам повідомлень, в яких міститься недостовірна інформація про хід спеціальної операції Збройних Сил Російської Федерації на території України", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація Zello не виконала вимогу російського регулятора у встановлений термін. Тому доступ до додатка на території РФ буде обмежений.

Зазначимо, що Zello являє собою додаток для обміну голосовими повідомленнями - інтернет-рація.