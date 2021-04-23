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В России назвали возможные темы переговоров Путина и Зеленского. Вопрос Крыма исключили

Автор: Анастасия Рокитна

В Российской Федерации назвали возможные темы разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Кремле исключают вопрос Крыма.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает агентство "РИА Новости".

По его словам, речь может идти о двусторонних отношениях.

"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы как Крым не существует, поэтому там нечего обсуждать", - заявил Песков.

Ранее Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения. По его словам, украинское руководство при обсуждении вопросов Донбасса для начала должно встретиться с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Ранее в Кремле заявили, что для встречи должны быть предпосылки. Кроме того, в России восприняли заявление Зеленского как пиар-ход.

Отметим, Россия отводит войска от границ Украины в пункты постоянной дислокации.

Зеленский заявил, что после отвода российских войск от границы Украины страна остается начеку.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путин
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