Зеленский обязательно отреагирует на приглашение Путина в Москву, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский отреагирует на предложение главы РФ Владимира Путина встретиться в Москве. Российский лидер озвучил свое приглашение накануне , 22 апреля.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сказала в комментарии РБК-Украина.

22 апреля президент России Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко заявил, что встретился бы с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.

При этом он заявил, что если встреча касается Донбасса, то Зеленский должен сначала встречаться с главарями "ЛДНР".

Раньше Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе "в любой точке, где идет война".

Встретиться на линии разграничения Зеленский предложил, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

"А что мне понимать. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - сказал он.

В Кремле сразу заявили, что для этого должны быть предпосылки. Кроме того, в России восприняли это заявление Зеленского как пиар-ход.