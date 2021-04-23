У Росії назвали можливі теми переговорів Путіна і Зеленського. Питання Криму виключили

За його словами, мова може йти про двосторонні відносини.

"Президент сам сказав, що можна вести мову саме про двосторонні відносини, такої теми як Крим не існує, тому там нічого обговорювати", - заявив Пєсков.

Раніше Зеленський запропонував Путіну "зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Путін заявив, що готовий прийняти Зеленського в Москві в будь-який зручний час, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини. За його словами, українське керівництво під час обговорення питань Донбасу для початку має зустрітися з ватажками "ДНР" і "ЛНР".