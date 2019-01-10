Во Франции продолжают искать пилотов пропавшего истребителя

Фото: истребитель (osd mil)

Министр обороны Флоренс Парли отметил, что "первоочередной задачей является поиск экипажа"

Более сотни спасателей и полицейских ищут во французских горах двух пилотов и истребитель "Мираж-2000", который исчез 9 января возле швейцарской границы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.

Министр обороны Флоренс Парли отметил, что "первоочередной задачей является поиск экипажа".

Отметим, 9 января во Франции в гористой местности департамента Юра пропал истребитель "Мираж-2000", на борту самолета находились два человека. Префектура департамента Юра начала операцию по поиску пропавшего самолета. Самолет вылетел с авиабазы Нанси-Очей.

Позже собщили, что обломки истребителя "Мираж-2000" были обнаружены в департаменте Юра.

Ранее РБК-Украина писало, что в Винницкой области 16 октября 2018 разбился истребитель Су-27УБ во время международных военных учений "Чистое небо - 2018". В результате катастрофы истребителя Су-27 погибли два пилота. Один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США.

Расследованием крушения военного самолета занимается Государственное бюро расследований и военная прокуратура. Открыто уголовное дело по статье 416 Уголовного кодекса (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).