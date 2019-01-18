У Росії назвали можливу причину зіткнення двох Су-34

Ілюстративне фото: винищувач Су-34 (ru.wikipedia.org)

Винищувачі зіткнулися, попередньо, через помилку пілотування

Два російських винищувача Су-34 зіткнулися в польоті над Японським морем, попередньо, через помилку пілотування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Як наголошується, літаки зіткнулися в момент повернення на авіабазу в Хурбе (277-й бомбардувальний авіаполк) під Комсомольському-на-Амурі.

"Попередня причина зіткнення - помилка пілотування. Відмови техніки не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Міноборони РФ повідомили, що виявили одного льотчика літака Су-34, він знаходився на рятувальному плоту і подавав світлові сигнали. "До даного району наближається риболовецьке судно, яке перебувало в безпосередній близькості", - говориться в повідомленні Міноборони РФ.

Пізніше рятувальники підняли на борт вертольота льотчика бомбардувальника Су-34.

Зазначимо, сталося зіткнення літаків при виконанні планового навчально-тренувального польоту в акваторію Японського моря в 35 км від берега, екіпажі катапультувалися.

Нагадаємо, у Франції розбився винищувач "Міраж-2000", рятувальники шукали пілотів. Пізніше повідомили, що уламки були виявлені в департаменті Юра.

Пізніше міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі підтвердила загибель двох офіцерів військово-повітряних