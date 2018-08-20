В России назвали возможное место следующего саммита "нормандской четверки"
Следующий саммит "нормандской четверки" может пройти в Париже
Лидеры стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и Российской Федерации) могут провести следующий саммит в Париже. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передают "Известия".
Ушаков отметил, что на встрече президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 августа стороны обсуждали возможность проведения саммита в нормандском формате. Кроме того, экспертам поручили готовить такую встречу.
"Договорились, что ее (встречу, - ред.) нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения. Экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи. Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался…Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже. Мы не против", - добавил Ушаков.
Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия новой встречи в нормандском формате. По его словам, если Украина намерена инициировать встречу в нормандском формате, то это станет возможным после того, как "предыдущие соглашения будут воплощены в жизнь".
Отметим, на прошлой неделе в МИД Германии заявили о возможности введения миссии ООН на Донбасс.