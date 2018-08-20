В России назвали возможное место следующего саммита "нормандской четверки"

Новости Политика 20.08.2018 - 08:50
Фото: Юрий Ушаков (kremlin.ru)
Фото: Юрий Ушаков (kremlin.ru)

Следующий саммит "нормандской четверки" может пройти в Париже

Лидеры стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и Российской Федерации) могут провести следующий саммит в Париже. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передают "Известия".

Ушаков отметил, что на встрече президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 августа стороны обсуждали возможность проведения саммита в нормандском формате. Кроме того, экспертам поручили готовить такую встречу.

"Договорились, что ее (встречу, - ред.) нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения. Экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи. Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался…Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже. Мы не против", - добавил Ушаков.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия новой встречи в нормандском формате. По его словам, если Украина намерена инициировать встречу в нормандском формате, то это станет возможным после того, как "предыдущие соглашения будут воплощены в жизнь".

Отметим, на прошлой неделе в МИД Германии заявили о возможности введения миссии ООН на Донбасс.

 

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Теги:  саммит,  Париж,  Нормандская четверка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС