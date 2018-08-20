У Росії назвали можливе місце наступного саміту "нормандської четвірки"

Наступний саміт "нормандської четвірки" може пройти в Парижі

Лідери країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Російської Федерації) можуть провести наступний саміт у Парижі. Про це повідомив помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков, передають "Известия".

Ушаков зазначив, що на зустрічі президента Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 18 серпня сторони обговорювали можливість проведення саміту в нормандському форматі. Крім того, експертам доручили готувати таку зустріч.

"Домовилися, що її (зустріч, - ред.) потрібно добре підготувати, щоб був якийсь реальний результат після її проведення. Експертам доручено продовжувати роботу з підготовки зустрічі. Навіть не визначили часові параметри, але сам варіант зустрічі обговорювався...Мова йде про те, щоб провести її в столиці Франції, в Парижі. Ми не проти", - додав Ушаков.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умови нової зустрічі в нормандському форматі. За його словами, якщо Україна має намір ініціювати зустріч в нормандському форматі, то це стане можливим після того, як "попередні угоди будуть втілені в життя".

Відзначимо, минулого тижня в МЗС Німеччини заявили про можливість введення місії ООН на Донбас.